Stand: 07.02.2024 11:32 Uhr Rodewald: Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen in Rodewald (Landkreis Nienburg) einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei der Sprengung in dem Selbstbedienungs-Pavillon niemand verletzt. Die Täter sind demnach auf der Flucht. Die Sprengung wurde laut Polizei gegen 4.28 Uhr gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge sind vier schwarz gekleidete Täter beteiligt gewesen, die in einem dunklen Sportwagen flüchteten. Ob sie Bargeld erbeuteten, ist unklar. Am Selbstbedienungs-Pavillon und dem Geldautomaten entstand "erheblicher Schaden", so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen sollen sich bei ihren örtlich zuständigen Polizeidienststellen melden.

Karte: Hier gab es seit 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

