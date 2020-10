Stand: 23.10.2020 08:51 Uhr Rinteln: Auto gerät nach Kollision mit Baum in Brand

In Rinteln im Landkreis Schaumburg ist ein Auto nach einem Unfall am frühen Freitagmorgen in Brand geraten. Der 18 Jahre alte Fahrer und seine 16 und 17 Jahre alten Mitfahrer konnten sich laut Polizei aus dem brennenden Auto befreien. Der 18-Jährige kam ins Krankenhaus, einer der Mitfahrer wurde nur leicht verletzt. Der Wagen war den Angaben zufolge in Richtung Innenstadt unterwegs, als der junge Mann in einer Rechtskurve geradeaus fuhr und einen Baum rammte. Die Polizei geht von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.10.2020 | 09:30 Uhr