Stand: 11.11.2023 08:49 Uhr Rettungswagen prallt im Einsatz mit Auto zusammen

In Nienburg/Weser ist am Freitagabend ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Das Einsatzfahrzeug kippte um und wurde gegen drei weitere Autos geschleudert. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Nienburg wurden sieben Menschen verletzt. Der Rettungswagen war demnach mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und fuhr bei Rot über die Kreuzung, wo er mit dem Auto zusammenprallte. Der Beifahrer des Krankenwagens wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Vier weitere Verletzte kamen ebenfalls in Kliniken, zwei Personen wurden am Unfallort versorgt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Feuerwehr zunächst nichts sagen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.11.2023 | 08:00 Uhr