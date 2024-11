Stand: 22.11.2024 14:56 Uhr Reizgas versprüht? Zug im Landkreis Gifhorn evakuiert

Unbekannte haben am Mittwochabend in einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen Wolfsburg und Hannover offenbar Reizgas versprüht. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, war der vordere Teil des Regionalzugs Enno RE50 betroffen. Ab der Ortschaft Dollbergen (Region Hannover) meldeten sich zahlreiche Fahrgäste mit Atembeschwerden beim Zugfahrer. In Meinersen (Landkreis Gifhorn) evakuierte dieser den Regionalzug vollständig. Laut Polizei beschrieb das Zugpersonal den Geruch als "pfeffrig". Weitere Geschädigte und Zeugen der Tat bittet die Bundespolizei Hannover, sich unter der Telefonnummer (0511) 30 36 50 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr