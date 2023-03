Reizgas in Schule versprüht: 40 verletzte Schüler Stand: 13.03.2023 19:24 Uhr In einer Schule in Barsinghausen (Region Hannover) sind am Montag laut Polizei rund 40 Schülerinnen und Schüler durch Reizgas verletzt worden. Polizei und Feuerwehr evakuierten das Gebäude.

Zwei Schülerinnen im Alter von 13 und 14 Jahren hatten das Reizgas nach Angaben der Polizei in den Räumen der Oberschule versprüht. Dadurch verteilte es sich im Schulkomplex. Die beiden hätten das Reizgas von einer 13-jährigen Schülerin bekommen, die es bisherigen Erkenntnissen zufolge versehentlich bei sich trug, so die Polizei. Sie sagte demnach, sie habe die Jacke einer Angehörigen an.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Verletzten vor Ort - vor allem wegen Atemnot. Sechs Schülerinnen und Schüler mussten allerdings in ein Krankenhaus. Die Polizei übergab die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Unterricht fand am Montag nicht mehr statt.

VIDEO: Reizgas in Schulzentrum: Schülerinnen und Schüler verletzt (1 Min)

