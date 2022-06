Stand: 30.06.2022 15:04 Uhr Reizgas an Gymnasium in Hannover versprüht - Schule geräumt

In Hannover sind am Donnerstag nach dem Versprühen von Reizgas auf einer Schultoilette 21 Menschen medizinisch behandelt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte die Leitung des Goethe-Gymnasiums in der Nordstadt nach dem Vorfall am Mittag alle Anwesenden per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Mehr Informationen sind bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.

