Stand: 17.09.2019 07:52 Uhr

Reisende verlassen defekten ICE über Leitern

Ungeplanter Zwischenstopp in Seelze (Region Hannover): Rund 250 Bahnreisende mussten am Montagabend auf offener Strecke den ICE wechseln. Grund war nach Angaben der Bahn ein technisches Problem. Der ICE war von Berlin nach Köln unterwegs und nur wenige Minuten nach dem Halt im Hauptbahnhof Hannover aus bislang ungeklärter Ursache liegen geblieben.

Videos 00:30 Hallo Niedersachsen Tempo 300: Neue ICE-Trasse bei Hannover geplant Hallo Niedersachsen Fahrgäste zwischen Köln und Berlin sollen künftig schneller ans Ziel kommen. Die Deutsche Bahn plant eine neue ICE-Trasse zwischen Hannover und Bielefeld. Verlaufen könnte sie an der A2. Video (00:30 min)

Drei Stunden Zwangspause für die Passagiere

Zunächst sei noch versucht worden, den Zug zurück in den Hauptbahnhof zu schleppen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn - allerdings ohne Erfolg. Die rund 250 Passagiere mussten deshalb über Leitern den defekten Zug verlassen und in einen auf dem Nachbargleis geparkten Ersatzzug steigen. In ihm konnten sie - nach gut drei Stunden Zwangspause - ihre Reise schließlich fortsetzen. Allerdings habe man unterwegs dann noch das komplette Zugpersonal inklusive Schaffner austauschen müssen, weil alle ihre Arbeitszeit überschritten hatten, räumte der Bahnsprecher ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.09.2019 | 06:30 Uhr