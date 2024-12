Stand: 03.12.2024 12:12 Uhr Region Hannover setzt Winternotfallhilfe für Wohnungslose fort

Die Region Hannover unterstützt auch in diesem Jahr wohnungslose Menschen in der kalten Jahreszeit. Nach Angaben der Region hat sich der Sozialausschuss für eine Soforthilfe in Höhe von 150.000 Euro ausgesprochen. Mit dem Geld sollen demnach Beratungsstellen und Tagesaufenthalte unterstützt werden. Zusätzlich können ehrenamtliche Organisationen Anträge stellen. Die Unterstützung umfasse dabei unter anderem die Anschaffung und Ausgabe von Winterkleidung, Schlafsäcken, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und medizinischem Bedarf, hieß es. "Ob warme Kleidung, Schlafsäcke oder ein gemeinsames Weihnachtsessen – diese Angebote schaffen Sicherheit und Gemeinschaft und können darüber hinaus Leben retten", so Sozialdezernentin Andrea Hanke. Die finale Entscheidung über die Finanzhilfe fällt Mitte Dezember in der Regionsversammlung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover