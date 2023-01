Stand: 12.01.2023 10:33 Uhr Region Hannover: Lastwagen kippt auf A7 um

Auf der Autobahn 7 in der Region Hannover ein Lastwagen umgekippt. Das Unglück ereignete sich zwischen Großburgwedel und Altwarmbüchen. Nach Angaben der Polizei ist unklar, weshalb der Lastwagen auf die Seite gekippt ist. Die Rettungskräfte waren nach wenigen Minuten vor Ort. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt eingeklemmt in seinem Führerhaus. Seine Rettung dauerte rund eine Stunde. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Während der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu drei Kilometern.

Weitere Informationen A7-Sperrung bei Göttingen: Dreieck Drammetal bald frei? Seit dem Abend kann die Strecke zwischen Hedemünden und Lutterberg wieder genutzt werden. Vorerst gilt dort Tempo 80. (12.01.2023) mehr

