Stand: 23.11.2024 16:39 Uhr Rauchwolke über Alfeld: Brand in Papierfabrik

In der Nacht zu Freitag ist bei einer Papierfabrik in Alfeld (Landkreis Hildesheim) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Schaltschrank in Brand. Eine große Rauchwolke sei bis zur Bundesstraße 3 zu sehen gewesen. Die Freiwillige Feuerwehr und die Werksfeuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich sein könnte.

