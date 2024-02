Stand: 01.02.2024 19:47 Uhr Raub im Schnellrestaurant: Mann bedroht Kunden und stiehlt Burger

Ein 33-jähriger Mann soll am Mittwoch Kunden eines Schnellrestaurants im Hauptbahnhof Hannover mit einem Messer bedroht und ihre Bestellungen eingefordert haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schnappte sich der Mann schließlich einen Burger von einem Tablett, das ein Mitarbeiter brachte. Er floh demnach mit seiner Beute. Etwa eine Stunde später soll der 33-Jährige dann einen anderen Mann angegriffen und leicht verletzt haben. Als die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen wollte, stellte sich heraus, dass es sich um den mutmaßlichen Burger-Dieb handelte. Der 33-Jährige kam auf das Kommissariat Hannover-Mitte, wo er den Angaben zufolge randalierte und ein Fenster beschädigte. Die Staatsanwaltschaft ordnete wegen schwerer räuberischer Erpressung, vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung Untersuchungshaft an.

Weitere Informationen Mann trinkt gestohlenen Prosecco direkt vor der Tankstelle Statt zu flüchten, saß der Mann mit seiner Beute laut Polizei seelenruhig auf einer Bank vor dem Gebäude in Bremerhaven-Lehe. (31.01.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min