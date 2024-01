Stand: 31.01.2024 16:28 Uhr Mann trinkt gestohlenen Prosecco direkt vor der Tankstelle

Ein offenbar besonders durstiger Dieb hat am Dienstagmorgen in einer Tankstelle in Bremerhaven-Lehe eine gestohlene Flasche Alkohol direkt vor Ort getrunken. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Mitarbeiter den Diebstahl beobachtet und die Polizei gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, saß der Mann demnach "seelenruhig" auf einer Bank, trank den gestohlenen Prosecco und rauchte eine Zigarette. Den Polizisten gegenüber gab der 59-Jährige den Diebstahl zu. Von dem Tankstellenmitarbeiter erfuhren die Beamten, dass der Mann bereits am Tag zuvor offenbar eine Flasche gestohlen und Hausverbot bekommen haben soll. Der Mann erhielt Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs sowie einen Platzverweis für das Tankstellengelände.

