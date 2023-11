Stand: 19.11.2023 13:59 Uhr Räuber fesseln 84-Jährige in Wohnung und flüchten mit Beute

Zwei Räuber haben am Samstag eine 84-Jährige in ihrer Wohnung in Laatzen-Rethen (Region Hannover) überfallen. Die Männer fesselten Polizeiangaben zufolge die Seniorin und forderten Geld. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in einem Auto. Die 84-Jährige habe den Hausnotruf verständigt, hieß es. Fast zeitgleich sah eine Nachbarin durch ein Fenster die 84-Jährige auf dem Boden liegen und verständigte die Polizei. Bei dem Raubüberfall wurde die Seniorin leicht verletzt, sie wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Einer der Täter soll rund 1,75 Meter groß und schlank sein, dunkle, lichte Haare haben. Seinen Komplizen beschreibt die Polizei als 1,85 Meter groß, ebenfalls schlank und etwa 30 Jahre alt. Beide Täter seien dunkel gekleidet gewesen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 10 95 55 5 entgegen.

