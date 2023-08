Stand: 26.08.2023 08:41 Uhr Radfahrer rammt Kinderwagen - zweijähriges Mädchen fällt raus

Ein Radfahrer hat an einer Bushaltestelle in Barnten (Landkreis Hildesheim) einen Kinderwagen gerammt. Dadurch ist das zweijährige Mädchen herausgefallen und hat sich leicht verletzt, wie die Polizei am späten Freitagabend mitteilte. Der etwa 20 Jahre alte Radfahrer, der auf dem Gehweg unterwegs war, sei einfach weitergefahren, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer (05066) 98 51 15 zu melden. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen um kurz nach 8 Uhr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.08.2023 | 10:00 Uhr