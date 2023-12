Stand: 09.12.2023 10:06 Uhr Polizei sucht mit Foto nach Vermisstem aus Hannover

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Mann aus Hannover um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der 38-Jährige Michael H. hat den Angaben zufolge keinen festen Wohnsitz und hatte zuletzt am späten Freitagnachmittag, den 8. Dezember, telefonisch Kontakt zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Laut Polizei ist von einer Eigengefährdung auszugehen. Der Mann könnte sich in einer Kleingartenkolonie in Hannover aufhalten. Bis zum Samstagmorgen konnte der 38-Jährige trotz Suche und Ermittlungen nicht gefunden werden. Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß und sehr hager. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und einen blonden mittellangen Bart. Auffällig sind diverse Tätowierungen an Händen, Armen und am Hals. Michael H. trägt zudem eine tätowierte "87" im Gesicht. Zuletzt war er demnach vermutlich mit einer schwarzen Winterjacke mit dem Logo des Vereins Dynamo Dresden bekleidet, trug eine schwarze Mütze mit schwarz-weißem Adidas-Logo sowie schwarze Stiefel. Darüber hinaus könnte er einen Rucksack in Tarnfarben bei sich tragen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer (0511) 109 36 15 entgegen.

