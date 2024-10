Stand: 23.10.2024 11:22 Uhr Polizei findet verbotene Böller bei 14-Jährigen in Hildesheim

Die Polizei hat am Dienstagmittag zwei 14-Jährige am Busbahnhof Hildesheim kontrolliert und dabei nicht zugelassene Feuerwerkskörper gefunden. Die Beamten beschlagnahmten neun sogenannte Polenböller. Gegen die Jugendlichen wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Seit Ende September führt die Polizei am Hildesheimer Bahnhof verstärkt auch anlasslose Kontrollen durch, da es in den Monaten davor viele Straftaten gegeben hatte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min