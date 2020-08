Stand: 31.08.2020 13:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei Hannover sucht nach jungem Messerstecher

Nach einer Messerattacke auf einen 29-Jährigen fahndet die Polizei Hannover nach dem Täter und drei Begleitpersonen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, ereignete sich der Angriff in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt. Eine vierköpfige Gruppe soll das spätere Opfer angesprochen haben. Einer der jungen Männer griff den 29-Jährigen nach Polizeiangaben dann unvermittelt mit einem Messer an. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt. Sein Zustand ist stabil. Der Messerstecher soll zwischen 15 und 20 Jahre alt sein.

