Stand: 14.03.2024 15:22 Uhr Polizei-Bilanz: Eine Woche kontrolliert, 371 Raser gestoppt

Die Polizei im Landkreis Nienburg hat bei gezielten Verkehrskontrollen insgesamt 533 Verkehrsverstöße in einer Woche registriert. Dabei seien 371 Autofahrerinnen und Autofahrer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen gestoppt worden, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Sie erwischten demnach auch mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss. Weitere Verkehrsverstöße waren unter anderem das Fahren ohne Führerschein und das Tippen auf dem Handy während der Fahrt. Die Verkehrskontrollen hätten in der vergangenen Woche in den Samtgemeinden Grafschaft Hoya, Weser-Aue, Heemsen und Steimbke im Rahmen einer Verkehrssicherheitswoche stattgefunden. Dabei sollen Verkehrsteilnehmer für ihre eigene Verantwortung zur Verkehrssicherheit sensibilisiert werden. Die Bevölkerung der entlegenen Ortschaften habe sich dafür bei den Einsatzkräften ausdrücklich bedankt, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.03.2024 | 13:30 Uhr