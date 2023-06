Pocket-Calls: Falsche Notrufe von Android-Handys belasten Feuerwehr Stand: 16.06.2023 13:55 Uhr Android-Handys sorgen derzeit für Daueralarm in den Einsatzleitstellen. Die Telefone wählen die Notrufnummern 110 oder 112, ohne dass ihre Besitzerinnen und Besitzer es bemerken.

Rund 200 dieser Hosentaschen-Anrufe gehen jeden Tag allein bei der Leitstelle der Feuerwehr Hannover ein, schätzt Feuerwehrsprecher Jörg Rühle. Zu hören sind nur Rauschen, Kratzen und gedämpfte Hintergrundgeräusche. "Das bindet erhebliche Kapazitäten in der Leitstelle", sagt Rühle. Die Einsatzkräfte müssen jedem Notruf nachgehen. Möglicherweise befinde sich der Anrufer in einer hilflosen Situation und könne sich nicht verständlich machen, so der Feuerwehrsprecher. Das müssen die Einsatzkräfte mit einem Rückruf abklären. Bei der Vielzahl von Fehlalarmen sei das kaum leistbar.

AUDIO: Bagatellanrufe blockieren Notruf-Leitungen (3 Min) Bagatellanrufe blockieren Notruf-Leitungen (3 Min)

Anrufe beschränken sich nicht nur auf Niedersachsen

Diese Pocket-Calls oder Butt-Dial-Notrufe (sie heißen so, weil der Po die Nummer wählt) sind offenbar nicht nur in Hannover und Niedersachsen ein Problem. Wie der Nachrichtendienst heise online berichtet, verzeichnen auch andere Leitstellen vermehrt solche fehlerhaften, weil unbeabsichtigt gestarteten Notrufe. Genauer gesagt: seit Beginn der Verteilung von Android 13 im Herbst vergangenen Jahres. Einige Leitstellen haben demnach inzwischen bei den Herstellern nachgefragt, diese liefern seitdem Android-Updates aus. Leitstelle und Polizei bitten Android-Smartphone-Nutzer daher, "eventuell bereitstehende Aktualisierungen zügig einzuspielen", heißt es auf dem Technikportal.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 16.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Mobilfunk