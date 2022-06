Pistorius will verstärkt gegen Geldautomaten-Banden vorgehen Stand: 01.06.2022 10:24 Uhr Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius will verstärkt gegen Geldautomaten-Sprengungen vorgehen.

"Hier agieren Kriminelle länderübergreifend und gehen dabei ohne Rücksicht auf Leib und Leben von Unbeteiligten vor", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Bundesländer müssten enger zusammenarbeiten, forderte Pistorius dem Bericht zufolge. In Niedersachsen ist es - wie in anderen Bundesländern auch - zuletzt immer wieder zu Sprengungen mit teils großen Schäden gekommen.

Pistorius sieht auch Banken in der Pflicht

Die Innenminister der Länder kommen heute in Würzburg zu ihrer dreitägigen Frühjahrskonferenz zusammen. Laut Pistorius kooperiert die Polizei in Niedersachsen grenzüberschreitend mit den Niederlanden, was zu guten Erfolgen führe. "Jedoch müssen auch die Banken deutlich mehr dafür tun, die Geldautomaten zu sichern", forderte Pistorius.

