Geldautomaten-Bande: Zwei Männer in den Niederlanden gefasst Stand: 12.05.2022 10:02 Uhr Die niederländische Polizei hat bei einer Razzia am Donnerstag zwei Männer aus dem Raum Enschede festgenommen. Sie sollen Geldautomaten-Sprengern in mindestens 17 Fällen ein Auto vermietet haben.

Die Behörden werfen den Beschuldigten Beihilfe zum Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und zu schwerem Bandendiebstahl vor. Im Zusammenhang mit dem Fall seien am Donnerstag fünf Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte in Gronau im Münsterland sowie im niederländischen Enschede durchsucht worden, teilte das Bundeskriminalamt am Donnerstag in Wiesbaden mit.

Mehrere Millionen Euro Schaden

Die Bande soll unter anderem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen zugeschlagen haben. Dabei erbeuteten die Automaten-Sprenger laut Polizei rund eine Million Euro und verursachten Schäden in Höhe von mindestens zwei Millionen Euro. Ein Schwerpunkt der Taten lag demnach in Nordrhein-Westfalen, aber auch die Länder Niedersachsen und Hessen waren überdurchschnittlich oft betroffen.

