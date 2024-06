Stand: 12.06.2024 12:08 Uhr Pferd steckt im Fluss fest: Ein Kran soll das Tier retten

In Grasdorf (Region Hannover) ist am Mittwoch ein Pferd in die Leine gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr steht das Tier ruhig im Wasser, kommt aber allein nicht mehr die steile Böschung hoch. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Laatzen haben deshalb einen Spezialkran angefordert. Mit diesem soll das Tier aus dem Wasser gehoben werden. Das Tier stürzte offenbar von einer direkt angrenzenden Koppel in den Fluss. Die genauen Hintergründe sind unklar. Reiter hatten das Pferd bemerkt und den Besitzer alarmiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min