Stand: 12.06.2024 15:35 Uhr Rettung mit Spezialkran: Pferd steckt im Fluss fest

In Grasdorf (Region Hannover) ist am Mittwoch ein Pferd mit einem Spezialkran aus der Leine gerettet worden. Das Tier war zuvor von einer angrenzenden Koppel in den Fluss gestürzt, wie die Feuerwehr Laatzen mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Pferd demnach ganz ruhig im seichten Wasser. Weil die Böschung an der Stelle sehr steil ist, kam das Tier nicht mehr allein zurück auf die Koppel. Mit einem Kran wurde das Tier aus dem Wasser gehoben. Jetzt sei es zwar gestresst und leicht unterkühlt, aber es gehe dem Tier gut, sagte eine Sprecher dem NDR Niedersachsen. Wie genau das Tier in den Fluss kam, ist unklar. Reiter hatten das Pferd bemerkt und den Besitzer alarmiert.

VIDEO: Pferd stürzt in die Leine: Feuerwehr rettet Tier mit Kran (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.06.2024 | 13:30 Uhr