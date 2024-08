Stand: 16.08.2024 14:22 Uhr Pfandflaschen und Dosen gefunden: Polizei sucht Besitzer

Skurriler Fall für die Polizei in Bückeburg: Die Beamten suchen den Besitzer eines mit Pfandflaschen und Dosen gefüllten Plastiksacks. Am Freitag veröffentlichte die Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg einen entsprechenden Aufruf samt Foto des Fundstücks. "Die Polizei Bückeburg hat Pfandwertflaschen und Dosen abzugeben", heißt es in der Mitteilung. Laut den Beamten hatte die Geschichte schon vor knapp einer Woche begonnen: Demnach hatte am vergangenen Samstag ein Anwohner auf seinem Grundstück den Pfandflaschen-Sack entdeckt. Der Mann sei zunächst davon ausgegangen, dass der Besitzer diesen wieder abholen werde. Dies sei aber nicht geschehen, so die Polizei - die den Fall in der Folge übernommen hat. Die Beamten haben den Pfandflaschen-Sack allerdings bislang weder einer Annahmestelle noch einer Person zuordnen können. Auch gehen sie davon aus, dass der mit einer blauen Banderole und Barcode versehene Sack nicht zu einem Automatenpfandsystem gehört. Die Polizei Bückeburg setzt daher nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05722) 28 940 entgegen genommen.

