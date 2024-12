Stand: 20.12.2024 14:55 Uhr Pfadfinder übergeben Friedenslicht an NDR Funkhausdirektorin

Pfadfinder haben dem NDR Landesfunkhaus Niedersachsen ein Friedenslicht übergeben. Das in Bethlehem entzündete Licht nahm Funkhausdirektorin Andrea Lütke am Freitag in Hannover entgegen. Seit mehr als 30 Jahren zündet jedes Jahr ein Kind das Friedenslicht an einer Flamme in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem an. Anschließend verteilen Pfadfinder das Licht in vielen Ländern Europas. In diesem Jahr haben sie erstmals auch Station in Niedersachsen gemacht. Der NDR erhalte in diesem Jahr ein Friedenslicht, da dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine wichtige Aufgabe in der Demokratie zukomme, erklärte Lukas Schmuck von der Arbeitsgruppe "Politisches Friedenslicht Niedersachsen". Funkhaus-Chefin Lütke bedankte sich bei den Pfadfindern und sagte: "Vielfalt ist unser Auftrag, Vielfalt ist Zukunft und Vielfalt ist die Mission für unser Programm." Das Motto der Aktion lautet in diesem Jahr "Vielfalt leben, Zukunft gestalten".

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover