Stand: 21.08.2023 21:41 Uhr Paket-Lkw bleibt unter Eisenbahnbrücke stecken

In Langenhagen in der Region Hannover ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein Lastwagen unter einer Brücke stecken geblieben. Angaben der Polizei zufolge war der Wagen für die angegebene Durchfahrtshöhe von 3,60 Meter zu hoch. Ob ein Schaden an der Brücke entstanden ist, konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen. Auch nicht, wie schwer der Lkw durch den Unfall beschädigt wurde. Der Bereich könne nach Angaben eines Sprechers leicht umfahren werden, sodass es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kommen sollte. Das Fahrzeug sollte noch am Abend geborgen werden. Auf den Fahrer des Lkw komme nun vermutlich ein Bußgeldverfahren zu. Weitere Details wollte die Polizei am Dienstag veröffentlichen.

