Ort der Windkraft-Fans: Weil besucht Bürgerwindpark in Uetze

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich heute ein Bild vom Bürgerwindpark in Uetze gemacht. Das Besondere: Proteste gegen den Ausbau von Windrädern gibt es hier kaum. Eine Frage des Konzepts?

Bei der Gemeinde ist man sich dessen sicher. Denn: An zehn der 50 Windräder, die sich in Uetze (Region Hannover) drehen, ist die Gemeinde selbst mit jeweils zehn Prozent beteiligt. Ein weiteres ist sogar komplett in eigener Hand. Ein Vorteil, findet Gemeindebürgermeister Florian Gahre: Weil Uetze eine der ärmsten Gemeinden in Niedersachsen sei, schaffe die Beteiligung am Windparks der Gemeinde einen gewissen Freiraum. Das helfe, "Dinge tun zu können, die sonst nicht gehen oder Steuern nicht so zu erhöhen, wie wir es müssten", so Gahre.

Weil: Hier hat man "Lust" drauf

Große Bürgerproteste gegen die Windanlagen gebe es in der Gemeinde nicht, sagt der Bürgermeister. Das sei fast schon ungewöhnlich. Andernorts prangern Investoren immer wieder an, dass Planungsverfahren teils über zehn Jahre dauern. In der Gemeinde Uetze waren es lediglich fünf Jahre. Für Ministerpräsident Weil liegen die Gründe auf der Hand: So habe es in Uetze schlicht viele Grundstückseigentümer gegeben, die die Anlagen wollten. "Das ist gut", so Weil. Außerdem sei der Betreiber sensibel auf verschiedene Interessen eingegangen - und nicht zuletzt habe auch die Gemeinde gut geplant und einfach "Lust" auf das Projekt gehabt.

EEG-Umlage bringt über eine Million Euro ein

Und die profitiert dazu enorm vom Bürgerwindpark: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die EEG-Umlage, bringen zwei Cent pro Kilowattstunde ein. Auf das Jahr gerechnet spült das über eine Million Euro ins Gemeinde-Säckel. An den Windkraftanlagen auf ihrem Land verdienen auch die Grundstücksbesitzer: Deren Erträge teilt eine Gesellschaft gleichmäßig auf. Diese investiert offenbar auch vor Ort, kaufte nach eigenen Angaben dem Musikverein ein Klavier oder half dem Schützenverein finanziell beim Schießstand.

"Bewohner nicht überstrapazieren"

Bürgermeister Florian Gahre sieht trotzdem eine Grenze erreicht: So habe die Region Hannover zwar noch weitere Windrad-Flächen ausgewiesen. "Wir dürfen die Bewohner aber auch nicht überstrapazieren", so Gahre. Auch Geld helfe nicht immer weiter. Die Gemeinde hat aber schon die nächsten Pläne: Und denkt über einen Ausbau von Solaranlagen nach.

