Stand: 13.05.2024 12:52 Uhr Mini-Pony ausgebüxt: "John Boy" galoppiert durch Innenstadt

Ein Mini-Pony hat in Hannover für einen Polizeieinsatz der etwas anderen Art gesorgt: "John Boy" sei Samstagmorgen aus seinem Stall auf dem Schützenplatz ausgebüxt und durch die Stadt galoppiert, so die Polizei am Montag. Augenzeugen hätten das Pferdchen beobachtet und die Beamten informiert. Diesen gelang es, "John Boy" bis in einen Hinterhof an der Hildesheimer Straße zu verfolgen. Dort habe sich das Tier "widerstandslos festnehmen" lassen, teilte die Polizei mit. Der kleine Ausreißer konnte wenig später von seinem Halter abgeholt und wohlbehalten in seinen Stall zurückgebracht werden.

