Stand: 13.05.2024 18:22 Uhr Celle: Bundeswehr bekommt Brief mit unbekannter Flüssigkeit

Ein Umschlag mit einer unbekannten Flüssigkeit hat im Karriereberatungsbüro der Bundeswehr in Celle einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Am Montagmorgen sei einem Mitarbeiter beim Öffnen des Umschlags die Flüssigkeit über die Hand und dann auf den Boden gelaufen, teilte die Polizei mit. Als er die Flüssigkeit mit einem Schwamm abwusch, kam es zu einer chemischen Reaktion. Der Bundeswehrmitarbeiter blieb unverletzt, er wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr untersuchte die Flüssigkeit. Es blieb jedoch zunächst unklar, worum es sich handelte. Die Untersuchung des Umschlags mit der unbekannten Flüssigkeit übernahm das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen, die Ermittlungen dauern an. Das Gebäude, in dem sich das Büro befindet, wurde den Angaben zufolge wieder zugänglich gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.05.2024 | 15:00 Uhr