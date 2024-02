Opernball Hannover 2024: Zeitreise in Hippie-Kultur der 60er Jahre Stand: 22.02.2024 16:52 Uhr Beim Opernball tauchen die Gäste in diesem Jahr in das Lebensgefühl der Hippie-Kultur ein. Unter dem Motto "Let the Sunshine In" lädt die Staatsoper am 23. und 24. Februar nach Hannover ein.

Das Motto - was auch gleichzeitig der Songtitel des Musicals "Hair" ist - steht für die bunte und wilde Hippie-Szene der späten 1960er Jahre. Und was macht die 60er aus? Laut Veranstalter "Woodstock und Flower Power, 'Make Love Not War' und 'I Have a Dream'". Getreu dem Motto können sich Gäste neben Smoking und Ballkleid auch in Samt oder Pailletten, mit Peace-Symbolen oder Blumen im Haar kleiden.

Outfit-Wettbewerb und Mitmachprogramm

Der Opernball ist eine Mischung aus Tanz und Musik, Gala und Show. Erstmalig wird es auch einen Outfit-Wettbewerb für Besuchende geben, heißt es vom Veranstalter. Außerdem soll es verschiedene Fotostationen geben, Drag Queen Gisela Kloppke lädt die Besuchenden ein, ihr Bühnentalent zu entdecken. Außerdem wird es eine bunt gepunktete Spielfläche für "Twister" geben – das Bewegungsspiel aus den Sechzigerjahren.

Tickets und Eintritt: Informationen zum Opernball 2024

Der Opernball findet am Freitag, 23. Februar, und Samstag, 24. Februar, statt. Sitzplätze für die Veranstaltung sind inzwischen allerdings beinahe ausverkauft. Neben diesen Tickets mit Sitzplatz gibt es jedoch auch sogenannte Flanierkarten ohne Sitzplatzgarantie. Erstmals bietet der Veranstalter zudem "Late Night Tickets" an, mit denen Besuchende ab 23 Uhr auf den Ball kommen können.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tanz