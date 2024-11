Stand: 25.11.2024 12:15 Uhr Online-Formulare und KI: Hannover will noch digitaler werden

Die Stadt Hannover will ihre Dienstleistungen zunehmend digital anbieten und in naher Zukunft auch Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. Anfang des kommenden Jahres soll den Angaben zufolge ein Chat-Bot eingerichtet werden, der Bürgerinnen und Bürger durch das Service-Portal der Stadt navigiert. Außerdem soll es bald möglich sein, zum Beispiel Trauungen online zu buchen und Sterbefälle digital anzuzeigen. Schon jetzt werde das Internetangebot der Stadt gut angenommen, sagt Digitalisierungsdezernent Lars Baumann. Von Januar bis Oktober 2024 wurden fast 1,8 Millionen Besuche im Service-Portal registriert. 2023 waren es insgesamt 1,4 Millionen. Die Stadt will in den kommenden fünf Jahren rund 48 Millionen Euro in ihre Digitalisierung investieren - vor allem in neues Personal.

Schlagwörter zu diesem Artikel Künstliche Intelligenz (KI) Hannover