ÖPNV: Heute freie Fahrt in der Region Hannover

Die Region Hannover freut sich im Vorweihnachtsgeschäft auf freie Fahrt im Nahverkehr. Heute dürfen Bus- und Bahnnutzer im Hannover-Netz sich ohne Ticket befördern lassen - ein Aktionstag, der Menschen zum Umsteigen bewegen soll.

Aktion will Bürger zum ÖPNV locken

Für den Verbraucher ist der Aktionstag kostenfrei, umsonst ist er nicht. Die Region Hannover plane Einnahmeausfälle und zusätzliche Kosten für Busse und Bahnen, Personal, Marketing und Straßensperrungen von mehr als 600.000 Euro ein, sagte Ulf Birger-Franz, Verkehrsdezernent der Region, in der vergangenen Woche. "Wir wollen all das anpacken, was irgendwer jemals als Ausrede gegeben hat, warum er nicht mit dem Nahverkehr fährt." Das solle unter anderem mittels engerer Taktung der Verbindungen und mit der Sperrung vielbefahrener Straßen für den Individualverkehr erreicht werden. Der Großversuch wird dazu wissenschaftlich begleitet. Im Vorfeld hatte es Kritik vom Städte- und Gemeindebund gegeben.

