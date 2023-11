Oberleitungsstörung: Bahn meldet nur noch Probleme im Fernverkehr Stand: 30.11.2023 12:14 Uhr Infolge eines Oberleitungsschadens in Hannover gibt es vereinzelt Einschränkungen im Zugverkehr - allerdings nur noch auf wenigen Strecken. Zeitweise hatte der Defekt für massive Behinderungen gesorgt.

Die Oberleitung sei inzwischen repariert. Bei einzelnen Verbindungen gibt es allerdings noch Verspätungen und Ausfälle, wie eine Deutsche-Bahn-Sprecherin NDR Niedersachsen sagte. Den aktuellen Verkehrsmeldungen zufolge betrifft das weiterhin ICE- und IC-Zügen, die über Hannover fahren. Es könne den ganzen Tag über zu Verspätungen kommen, so die Sprecherin weiter. Meldungen zu Ausfällen und Verzögerungen im Regionalverkehr gibt es seit dem späten Vormittag nicht mehr.

Videos 3 Min Oberleitungsschaden im Hauptbahnhof Hannover - Bahnverkehr ruhte Stundenlang saßen Reisende im Bahnhof und in Zügen fest. Sophie Mühlmann berichtet. (29.11.2023) 3 Min

Stromabnehmer von Zug reißt in Hannover Oberleitung ab

Ein Oberleitungsschaden hatte am Mittwochnachmittag den Zugverkehr in Hannover weitgehend zum Erliegen gebracht. Rund 800 Meter östlich vom Hauptbahnhof sei eine Oberleitung abgerissen worden, hieß es von der Bundespolizei. Demnach hatte sich der Stromabnehmer eines Zuges gelöst, war in die Oberleitung gefallen und hatte diese abgerissen. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. "Wir haben die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen und nichts strafrechtlich Relevantes festgestellt."

Ausfälle im Nah-, Regional- und Fernverkeh

Wegen des Schadens mussten am Mittwoch zeitweise alle Gleise am Hauptbahnhof Hannover gesperrt werden. Viele ICE - etwa von Berlin nach Köln, von Hamburg nach München oder nach Nürnberg - wurden umgeleitet und hielten ersatzweise am Bahnhof Hannover-Messe Laatzen, hieß es von der Deutschen Bahn. Im Bahnhof in Hannover bildeten sich lange Schlangen am Informationsschalter der Deutschen Bahn. Auf der Anzeigetafel wurden für fast alle Züge Verspätungen angezeigt, teilweise mehr als 100 Minuten.

Züge stecken zeitweise in Hannover fest

Die Störung wirkte sich auch auf andere Bahnhöfe aus: In Göttingen kam es am Mittwochabend ebenfalls zu langen Verspätungen. Die Züge stauten sich in Hannover, es habe jedoch keine Lokführer gegeben, um sie wegzufahren, sagte ein Zugbegleiter dem NDR Niedersachsen.

Weitere Informationen Deutsche Bahn: Aktuelle Verkehrsmeldungen Beeinträchtigungen im Raum Hannover: Aufgrund einer Reparatur an der Oberleitung in Hannover kommt es derzeit im Großraum Hannover zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Es kommt zu Zug- und Haltausfällen sowie Verspätungen. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.11.2023 | 06:00 Uhr