Oberleitung beschädigt: Bahnstrecke Hannover-Hamburg weiter gestört Stand: 23.11.2023 21:55 Uhr Auf der Bahnstrecke Hannover-Hamburg ist der Regional- und Fernverkehr weiter beeinträchtigt. Zwischen Celle und Uelzen war ein Funkmast umgeknickt und auf eine Oberleitung gefallen.

Wie die Eisenbahngesellschaft Metronom auf ihrer Homepage mitteilte, kommt es zwischen Uelzen und Hannover voraussichtlich bis Freitagmittag zu Verspätungen der Regionalzüge. Die bisherige Sperrung des Abschnitts zwischen Eschede und Celle sei zwar aufgehoben worden. Allerdings sei nur ein Gleis in beide Richtungen befahrbar. Der Busnotverkehr zwischen Celle und Unterlüß mit Halt in Eschede wurde laut Metronom mittlerweile eingestellt.

ICE und IC werden über Rotenburg umgeleitet

Die Deutsche Bahn (DB) wollte am Abend auf Anfrage von NDR Niedersachsen keine Prognose abgeben, wann die Behinderungen für den Fernverkehr behoben sein könnten. Die Reparatur der Oberleitung sollte sich bis in die Abendstunden ziehen. Bis zum Abschluss der Arbeiten bleibe der betroffene Streckenabschnitt gesperrt, hieß es. Alle ICE und IC würden über Rotenburg umgeleitet und sich deshalb um etwa 25 Minuten verspäten. Die Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen. Reisende sollen sich vor Fahrtantritt über Verspätungen und etwaige Zugausfälle informieren.

Technisches Hilfswerk zerlegt Funkmast bei Celle-Garßen

Donnerstagnachmittag war ein Funkmast auf eine Oberleitung zwischen Celle und Uelzen gefallen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn waren vor Ort, um die Stromkabel bei Celle-Garßen zu reparieren. Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz, um den umgestürzten Funkmast zu zerlegen. Ein Kran sollte die Einzelteile anschließend abtransportieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.11.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr