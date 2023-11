Funkmast umgekippt: Bahnstrecke Hannover-Hamburg wieder frei Stand: 24.11.2023 16:23 Uhr Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg ist wieder für den Regional- und Fernverkehr freigegeben. Ein Funkmast war am Donnerstag auf die Gleise gekippt und hatte den Zugverkehr beeinträchtigt.

Seit Freitagnachmittag ist die Strecke zwischen Hannover und Hamburg wieder regulär befahrbar. Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren seit 16 Uhr auch auf dem zweiten Gleis wieder Züge. Der etwa 40 Meter hohe Mast der Telekom hatte am Donnerstag die Oberleitung beschädigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Das Technische Hilfswerk Celle und ein privates Kranunternehmen konnten den Mast bergen, trotzdem war zunächst nur ein Gleis in beiden Richtungen zwischen Celle und Eschede befahrbar.

ICE und IC verspäteten sich um 15 Minuten

Der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover wurde daraufhin über Rotenburg (Wümme) umgeleitet, die Halte zwischen Celle und Unterlüß entfielen. Zwischen Uelzen und Hannover kam es daraufhin zu Verspätungen, ICE und IC fuhren laut Bahn etwa 15 Minuten später. Auch die Regionalzüge verspäteten sich in dem Abschnitt um eine Viertelstunde, wie die Eisenbahngesellschaft Metronom mitteilte.

