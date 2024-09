Stand: 04.09.2024 08:13 Uhr OLG Celle verurteilt IS-Rückkehrerin zu Bewährungsstrafe

Das Oberlandesgericht Celle hat am Dienstag eine 32-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, weil sie sich der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) angeschlossen hatte. Nach Angaben des Gerichts war die Frau 2014 von Hannover nach Syrien zu ihrem Ehemann ausgereist, den sie zuvor per Skype geheiratet hatte. Sie habe für ihn und einen anderen IS-Kämpfer gesorgt sowie die Kinder aus Familien anderer IS-Anhänger betreut. Dafür sei sie vom IS finanziell versorgt worden. 2017 sei sie von kurdischen Kräften festgenommen und in ein Internierungslager gebracht worden. Von dort gelangte sie in die Türkei und wurde 2019 nach Deutschland abgeschoben. Die Frau habe die Tat während des Prozesses im Wesentlichen gestanden und sich vom Islamischen Staat distanziert, teilte das Gericht mit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weitere Informationen OLG Celle verurteilt IS-Unterstützerinnen zu Bewährungsstrafen Die 43-Jährige war Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat, ihre Schwiegermutter unterstützte den IS. (11.06.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.09.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Celle