Stand: 27.09.2024 08:04 Uhr Nur noch "Luftkurort": Bad Münder stellt Heilquellen-Kurbetrieb ein

Die Stadt Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) gibt das Prädikat "Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb" auf. Der Stadtrat habe einstimmig beschlossen, stattdessen in den schwächeren Status "Luftkurort" zu wechseln, teilte Bürgermeister Dirk Barkowski (parteilos) dem NDR Niedersachsen mit. So könnten Kosten gespart werden. Trinkkuren fallen also künftig weg: Der Heilwasser-Ausschank soll aufgegeben werden. Auch das marode Bewegungsbad soll nicht mehr saniert werden. In den vergangenen Jahren war laut Stadt die Zahl der klassischen Badekur-Gäste in Bad Münder drastisch zurückgegangen. Auch einen Badearzt gab es nicht mehr. An dem Zusatz "Bad" ändert sich den Angaben zufolge allerdings bei Bad Münder nichts: Er ist ein Teil des Stadtnamens.

Weitere Informationen Wandern im Süntel: Schroffe Klippen, weiter Blick Der Gebirgszug bei Hameln ist ein beliebtes Wandergebiet. Von Süntelturm oder Hohenstein reicht der Blick ins Wesertal. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.09.2024 | 08:30 Uhr