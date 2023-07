Stand: 19.07.2023 06:49 Uhr Nordstemmen: Radfahrer fährt mit zwei Promille an Polizei vorbei

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagvormittag in Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) mit mehr als zwei Promille an der Polizei vorbeigefahren. Die zwei Beamten seien gerade an einer Unfallstelle im Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Einem Beamten sei aufgefallen, dass der Mann Probleme beim Fahren seines Rads hatte. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,04 Promille. Der Mann habe sich über das Ergebnis sichtlich überrascht gezeigt, hieß es von der Polizei. Es sei ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.07.2023 | 08:30 Uhr