Stand: 22.07.2024 08:46 Uhr Rund 1,5 Millionen Euro Schaden bei Feuer in Hafen

Ein Feuer im Hafen Marina Mehlbergen bei Nienburg hat am Samstag mehrere Boote zerstört und einen Schaden von rund 1,5 Millionen Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bei dem Brand drei Menschen durch Rauchgase leicht verletzt. Demnach war ein Sportboot beim Anlegen in Brand geraten. Laut Polizei war vermutlich ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer. Löschversuche der Besatzung scheiterten, die Flammen griffen auf ein daneben liegendes Boot über. Dieses Boot löste sich laut Polizei aufgrund des Feuers von der Verankerung und trieb brennend durch das Hafenbecken. Dadurch wurden fünf weitere Boote beschädigt - einige von ihnen schwer. Ein Sportboot sank auf den Grund des Hafenbeckens. Der Hafen sei bis auf Weiteres gesperrt, so die Polizei. Sie hat Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.07.2024 | 15:00 Uhr