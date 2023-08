Stand: 14.08.2023 16:46 Uhr Nienburg: Mann parkt Traktor vor Lokal in Fußgängerzone

Ein 40-Jähriger ist in Nienburg mit einem großen Traktor in die Fußgängerzone gefahren und hat direkt vor einem Lokal geparkt. Das massive landwirtschaftliche Gefährt fiel einer Polizeistreife in der Nacht zum Samstag auf, die sich daraufhin in den umliegenden Gaststätten zu dem Fahrer durchfragte, wie die Polizei am Montag mitteilte. "Aufgrund der Lautstärke" bekamen demnach etliche Zeuginnen und Zeugen die Ankunft des Traktors vor dem Lokal am Marktplatz mit und konnten den Beamten Hinweise zum Fahrer geben. Der Mann habe sich zunächst "uneinsichtig" gezeigt, den Trecker dann aber auf Anweisung der Beamten weggefahren. Für seinen Ausflug erhielt der Fahrer aus der Samtgemeinde Mittelweser nach Angaben der Beamten ein Verwarngeld wegen einer Ordnungswidrigkeit. Er muss 55 Euro zahlen.

