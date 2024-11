Stand: 13.11.2024 11:09 Uhr Nienburg: 56 Millionen Euro für neue Feuerwehrtechnische Zentrale

Im Landkreis Nienburg soll im Gewerbegebiet Lemke bis Ende 2027 eine neue Feuerwehrtechnische Zentrale entstehen und Anfang 2028 in Betrieb genommen werden. Dafür will der Landkreis nach eigenen Angaben rund 56 Millionen Euro investieren. Landrat Detlev Kohlmeier betont, dass eine Investition in dieser Höhe eine Herausforderung für den Kreishaushalt sei. Sie diene aber der Sicherheit der Menschen im Kreis Nienburg. Durch den Neubau sollen unter anderem Fahrzeug- und Logistikhallen, Werkstätten und eine neue Anlage für Übungen mit Atemschutzgeräten entstehen. Am selben Standort plant der Kreis, auch das Veterinärwesen und die Lebensmittelüberwachung unterzubringen. Außerdem solle ein Teil für den Fachdienst Brandschutz und Rettungsdienst sowie für Logistikflächen für den Zivil- und Katastrophenschutz genutzt werden, hieß es.

