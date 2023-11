Stand: 23.11.2023 04:00 Uhr "Mein Einsatz": Wenn das eigene Feuerwehrhau brennt

Mitten in der Nacht geht bei Ortsbrandmeister Fabian Koop in Neuenwalde (Landkreis Cuxhaven) der Melder und reißt ihn aus dem Schlaf. Er wirft das Gerät seiner Frau zu. Sie soll ihm sagen, wo es brennt, während er sich schlaftrunken anzieht. Doch er kann kaum glauben, was er dann hört: "Das kann nicht stimmen, das ist die Adresse von unserem Feuerwehrhaus". Fabian macht sich auf den Weg zum Einsatzort. Bis zuletzt glaubt er nicht, dass es wirklich das Feuerwehrhaus ist, das brennen soll. Möglicherweise ist es ein Fehlalarm. Doch als er um die letzte Ecke biegt, sieht der die lodernden Flammen. Schwarzer Rauch zieht vor dem Haus entlang, ein Fahrzeug steht schon in Flammen. Die eintreffenden Kameraden können nur zugucken, denn an ihr Material kommen sie nun nicht mehr. Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis eilen zu Hilfe.

AUDIO: Wenn das eigene Feuerwehrhaus brennt (Folge 3) (27 Min)

