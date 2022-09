Stand: 13.09.2022 12:22 Uhr Niedersachsens höchster Turm wegen Renovierung geschlossen

Niedersachsens höchster Kirchturm in Hildesheim muss geputzt und renoviert werden - und wird deshalb für rund einen Monat geschlossen. Der 114,5 Meter hohe Turm der evangelischen St. Andreaskirche könne von kommendem Montag an nicht mehr bestiegen werden, teilte die Hildesheimer Marketing-Gesellschaft am Dienstag mit. Die Arbeiten sollen demnach bis 21. Oktober dauern. Danach habe der Turm täglich ab 11 Uhr geöffnet. Der letzte Aufstieg sei um 16 Uhr möglich. Wer die Aussichtsplattform in 75 Metern Höhe erreichen will, muss 364 Stufen erklimmen. Dafür kann man bei klarem Wetter bis zum Brocken im Harz blicken.

