Stand: 30.11.2022 20:50 Uhr Niedersachsens Antisemitismus-Beauftragter gibt sein Amt auf

Niedersachsens Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, Franz Rainer Enste, wird sein Amt nach rund drei Jahren nicht fortführen. Das teilte das niedersächsische Justizministerium am Mittwoch mit. Enste habe aus persönlichen Gründen darum gebeten, das Ehrenamt in neue Hände zu legen, heißt es weiter. Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) bedauere Enstes Entscheidung. Er habe das Amt "in herausragender Weise mit Leben gefüllt", heißt es aus dem Ministerium. Über eine Nachfolge soll in den kommenden Wochen entschieden werden. Die vorherige Landesregierung aus SPD und CDU hatte die Stelle im Oktober 2019 eingerichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.11.2022 | 12:00 Uhr