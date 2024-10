Niedersachsen schafft neue Behörde für ausländische Fachkräfte Stand: 15.10.2024 21:28 Uhr Die Landesregierung möchte mit einer neuen zentralen Behörde ausländische Fachkräfte schneller ins Land holen. Gleichzeitig soll Niedersachsen so konkurrenzfähiger mit anderen Bundesländern werden.

Aktuell sind in Niedersachsen 52 kommunale Ausländerbehörden für ausländische Fachkräfte zuständig. Das soll sich ändern, die Aufgaben der einzelnen Behörden sollen gebündelt werden. Das Kabinett hat dazu am Dienstag einen Beschluss gefasst. Die neue Ausländerbehörde soll ab dem ersten Halbjahr 2025 an "zu einheitlichen Verfahrensweisen und der Bündelung von Fach- und Erfahrungswissen" führen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit.

Behrens: Fachkräfte sollen dem Arbeitsmarkt schneller zur Verfügung stehen

Videos 4 Min Trotz Fachkräftemangel: Pflegeassistent wird abgeschoben In der Ukraine hat Abdelhamid El Khadiri Medizin studiert, arbeitet in Braunschweig als Pfleger. Bleiben darf er nicht. (30.04.2024) 4 Min

Arbeitgeber sollen das beschleunigte Fachkräfteverfahren beim Nachweis von konkreten Arbeitsplatzangeboten gegen eine Gebühr von rund 400 Euro zentral beantragen können. Damit sorge das Land Niedersachsen dafür "dass internationale Fachkräfte schneller auf unserem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag. Die stark beanspruchten kommunalen Ausländerbehörden würden entlastet werden. Die neue Einrichtung soll organisatorisch bei der Landesaufnahmebehörde angesiedelt werden.

Betriebe hoffen auf zügige, einfache Verfahren für Fachkräfte

Die Unternehmerverbände Niedersachsen beklagen, dass viele Fachkräfte wegen der vielen unterschiedlichen Behörden den Weg nach Niedersachsen gar nicht erst auf sich nehmen. Mit einer zentralen Stelle gebe es eine große Chance, mehr qualifiziertes Personal ins Land zu holen. Auch die Industrie und Handelskammer in Niedersachsen befürwortet den Schritt der Landesregierung. Sie fordere schon länger ein verlässliches, zügiges und bürokratiearmes Verfahren.

