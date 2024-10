Stand: 15.10.2024 09:15 Uhr Landkreis Harburg sagt Personalmangel in der Pflege den Kampf an

Der Landkreis Harburg will neue Wege gehen, um dem Personalmangel in der Pflege entgegenzuwirken. Er plant, Pflegebetriebe gezielt dabei zu unterstützen, neue Mitarbeiter aus dem Ausland zu gewinnen. Wie der Landkreis mitteilt, haben sich die Krankenhäuser Winsen und Buchholz dafür mit dem Ausbildungsnetzwerk Pflege zusammengeschlossen. Betriebe mit konkretem Personalbedarf können sich hier melden. Bei einem Treffen Anfang 2025 soll unter anderem über die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und den Spracherwerb informiert werden. Während Pflegeeinrichtungen in Deutschland händeringend nach Fachkräften suchen, finden qualifizierte Arbeitskräfte im Ausland oft keine Beschäftigung, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Von einer solchen Kooperation würden somit beide Seiten profitieren.

Weitere Informationen Personalnot nimmt zu: Viele Pflegekräfte gehen bald in Rente Laut eines Krankenkassen-Reports muss in den kommenden Jahren mehr als jede fünfte Pflegekraft in Niedersachsen ersetzt werden.(29.09.2024) mehr

