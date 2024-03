Niedersachsen macht erneut Millionenplus aus Erbschaften Stand: 17.03.2024 15:20 Uhr Niedersachsen hat erneut ein sattes Plus aus Erbschaften verzeichnet. Nach Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben blieben 2023 laut zuständigem Landesamt rund 6,8 Millionen Euro übrig.

Diese Einnahmen schwankten in den vergangenen Jahren sehr, heißt es vom Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften. Zwischen 2018 und 2022 lagen sie zwischen 5,5 Millionen und 11,4 Millionen Euro pro Jahr. Immer wieder finden sich in den Erbschaften in den vergangenen Jahren auch kuriose Gegenstände: Im Jahr 2022 erbte Niedersachsen beispielsweise ein Motorrad, davor unter anderem Modellbahnen, Bagger und sogar lebende Tiere.

110 Fahrzeuge versteigert

Im vergangenen Jahr seien über Zollauktionen insgesamt 110 Fahrzeuge verkauft worden, so eine Sprecherin - ein Höchstwert. Der Staat erbt unter anderem dann, wenn er testamentarisch als Erbe eingesetzt wird. Er springt aber auch ein, wenn der oder die Verstorbene keine Angehörigen als mögliche Erben hinterlässt oder diese die Erbschaft nicht antreten wollen. Der Staat kann ein Erbe dagegen nicht ausschlagen. Deswegen dürfe man nicht nur die Einnahmen betrachten, so das Landesamt. Oft seien Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen eine hohe Belastung. Insbesondere bei Immobilien: Sie seien in der Regel in einem schlechten Zustand.

