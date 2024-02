Stand: 01.02.2024 13:07 Uhr Ehepaar vererbt Eintracht Braunschweig die Hälfte einer Wohnung

So was nennt man wohl treue Fans: Ein verstorbenes Ehepaar hat dem Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig einen erheblichen Teil seines Vermögens vermacht. Dazu gehört auch die Hälfte einer Eigentumswohnung im Wert von mehr als 200.000 Euro, die im Stadtteil Weststadt liegt. Eintracht-Geschäftsführer Sven Rosenbaum machte die Erbschaft bei der Mitgliederversammlung des deutschen Meisters von 1967 publik. Sie taucht mit einem Wert von 135.000 Euro bereits in der Bilanz für das Geschäftsjahr 2022/23 auf. Das Amtsgericht bestätigte den Vorgang. Demnach sind die beiden Eintracht-Anhänger bereits in den Jahren 2018 und 2021 verstorben. Die zweite Hälfte der Wohnung wurde einer Miterbin vermacht, von der es nach Angaben von Rosenbaum nur eine Adresse im Ausland gab und die mithilfe eines Nachlasspflegers erst ausfindig gemacht werden musste. Den Erlös durch den Verkauf der Wohnungshälfte möchte der Verein in seine Infrastruktur investieren. Zunächst hatte die "Braunschweiger Zeitung" darüber berichtet.

