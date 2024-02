Stand: 28.02.2024 18:20 Uhr Niedersachsen: Neue Beauftragte für Menschen mit Behinderungen

Annetraud Grote tritt am Freitag ihr Amt als Niedersachsens Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen an. Sozialminister Andreas Philippi (SPD) stellte die 56-Jährige am Dienstag bei einer Pressekonferenz vor. Grote folgt auf Petra Wontorra, die aus dem Amt ausschied. Die neue Amtsträgerin sagt von sich, sie wolle die UN-Behindertenkonventionen mit Leben füllen und den "Finger in die Wunde legen". Erst im vergangenen Sommer hatte die EU bemängelt, dass Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention immer noch nicht einhalte - demnach gestalten sich Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche für Menschen mit Behinderung schwierig. Und auch sonst gebe es in der Gesellschaft noch viele Barrieren. In Niedersachsen leben rund 720.000 Menschen mit Schwerbehinderung. Annetraud Grote sitzt selbst im Rollstuhl. Auf ihren Posten hatten sich laut Sozialministerium 35 Menschen beworben, davon 22 Menschen mit Behinderung. Das Kabinett hatte der Personalie bereits vor Monaten zugestimmt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sozialpolitik