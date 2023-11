Stand: 01.12.2023 00:01 Uhr Neben Streik bei Edeka: Auch Netto-Lager wird bestreikt

Neben dem Edeka-Zentrallager in Lauenau (Landkreis Schaumburg) wird nun auch das Netto-Lager in Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) für drei Tage bestreikt. Zu dem Ausstand hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di aufgerufen, um Druck in den stockenden Tarifverhandlungen auszuüben. Seit Anfang dieser Woche streiken die Beschäftigten bereits in Lauenau, der Ausstand soll eine Woche dauern. Auch viele Lkw-Fahrer seien darunter, heißt es von ver.di. Viele Supermärkte in der Region Hannover müssten daher mit einem ausgedünnten Sortiment oder leeren Regalen rechnen.

